Marché de Noël Bourg de Saint Germain de Salles Saint-Germain-de-Salles, 16 décembre 2023, Saint-Germain-de-Salles.

Saint-Germain-de-Salles,Allier

La commune de Saint Germain de Salles à le plaisir de vous annoncer son Marché de Noël qui se déroulera dans le bourg..

2023-12-16 15:00:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. .

Bourg de Saint Germain de Salles

Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The commune of Saint Germain de Salles is pleased to announce its Christmas Market in the village.

El municipio de Saint Germain de Salles se complace en anunciar su Mercado de Navidad, que tendrá lugar en el pueblo.

Die Gemeinde Saint Germain de Salles freut sich, Ihnen ihren Weihnachtsmarkt anzukündigen, der in der Ortschaft stattfinden wird.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme Val de Sioule