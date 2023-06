Concerts et Finale du Tremplin de l’Eucalyptus Bourg de Plouhinec Plouhinec Plouhinec Catégories d’Évènement: Morbihan

Plouhinec Concerts et Finale du Tremplin de l’Eucalyptus Bourg de Plouhinec Plouhinec, 24 juin 2023, Plouhinec. Concerts et Finale du Tremplin de l’Eucalyptus Samedi 24 juin, 16h30 Bourg de Plouhinec Samedi 24 juin, c’est la fête de la musique à Plouhinec ! ???

Un petit aperçu du programme, ça vous dit ? ?

18h : BAGAD DE KERVIGNAC

19h : MEYLO

20h30 : K-SMILE

21h45 : MALWEEN

23h15 : SOULMATES

00h15 : SONORA CRY Buvette et petite restauration sur place ! ??

Le gagnant du Tremplin se produira en Ouverture du Festival Le Chant de l'Eucalyptus le 21/07 sur la grande scène !

2023-06-24T16:30:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

