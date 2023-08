Exposition : « Autrefois, aujourd’hui à Perpezac-le-Noir » Bourg de Perpezac-Le-Noir Perpezac-le-Noir Catégories d’Évènement: Corrèze

Perpezac-le-Noir Exposition : « Autrefois, aujourd’hui à Perpezac-le-Noir » Bourg de Perpezac-Le-Noir Perpezac-le-Noir, 16 septembre 2023, Perpezac-le-Noir. Exposition : « Autrefois, aujourd’hui à Perpezac-le-Noir » Samedi 16 septembre, 09h00 Bourg de Perpezac-Le-Noir Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’exposition de cartes postales anciennes agrandies, positionnées dans le bourg à l’endroit où elles ont été prises, lors d’une promenade libre, dans le bourg. Bourg de Perpezac-Le-Noir Rue principale, 19410 Perpezac-Le-Noir Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Mairie Perpezac-Le-Noir

