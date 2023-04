Fête de la Nature Bois des Naix Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Fête de la Nature Bois des Naix, 27 mai 2023, Bourg-de-Péage. Ferme pédagogique, animations nature, ateliers créatifs, démonstration de sculpture sur souche, atelier vélo et test de vélos rigolos, bar à sirop bio….

Bois des Naix

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Educational farm, nature animations, creative workshops, demonstration of stump carving, bike workshop and test of funny bikes, organic syrup bar… Granja educativa, actividades en la naturaleza, talleres creativos, demostración de tallado de tocones, taller de bicicletas y prueba de bicicletas divertidas, bar de sirope ecológico… Pädagogischer Bauernhof, Naturveranstaltungen, kreative Workshops, Vorführung von Baumstumpfschnitzerei, Fahrradwerkstatt und Test von lustigen Fahrrädern, Bio-Sirup-Bar… Mise à jour le 2023-04-17 par Valence Romans Tourisme

