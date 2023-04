Salon des orchidées Rue Andrevon, 15 avril 2023, Bourg-de-Péage.

L’exposition d’orchidées, organisée à l’initiative de la FNACA, en partenariat avec la ville de Bourg-de-Péage, en lien avec le Centre France orchidées, se poursuit ce dimanche, de 10 à 18 heures, à la salle Jean-Cocteau..

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-16 18:00:00. .

Rue Andrevon Salle Jean Cocteau

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The orchid exhibition, organized on the initiative of the FNACA, in partnership with the city of Bourg-de-Péage, in association with the Centre France Orchidées, continues this Sunday, from 10 am to 6 pm, at the Jean-Cocteau hall.

La exposición de orquídeas, organizada por iniciativa de la FNACA, en colaboración con el municipio de Bourg-de-Péage, en asociación con el Centre France Orchidées, continúa este domingo, de 10.00 a 18.00 horas, en la sala Jean-Cocteau.

Die Orchideenausstellung, die auf Initiative der FNACA in Partnerschaft mit der Stadt Bourg-de-Péage und in Verbindung mit dem Centre France orchidées organisiert wurde, wird diesen Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der Jean-Cocteau-Halle fortgesetzt.

Mise à jour le 2023-04-07 par Valence Romans Tourisme