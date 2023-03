Stage de danse Hip-Hop / Jazz / Salsa Bourg-de-Péage Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage

Stage de danse Hip-Hop / Jazz / Salsa, 18 mars 2023, Bourg-de-Péage

2023-03-18 10:00:00 – 2023-03-18 11:30:00

Drome . EUR 15 15 Stage de danse Hip-hop, Jazz et Salsa avec Lionnel Fredoc.

Ados et adultes a partir de 14 ans.

Réservation au : 06 36 17 43 36 dsdbourgdepeage@gmail.com +33 6 52 01 97 92 https://www.devilstyledancers.com/ Bourg-de-Péage

