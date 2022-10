Paucourt – Fête de la Pomme 2022 Bourg de Paucourt – Salle de la Clairière, 23 octobre 2022, Paucourt.

La 9e Fête de la Pomme de Paucourt aura lieu dimanche 23 octobre 2022. Ouverture au public de 10 h à 18 h. 70 exposants et animations diverses. handicap moteur mi

120 rue de l'Eglise 4200 PAUCOURT Paucourt 45200 Loiret Centre-Val de Loire

Paucourt – 9e Fête de la pomme

Le Comité des fêtes de Paucourt vous invite dimanche 23 octobre 2022 à sa 9e Fête de la pomme.

Une nouvelle fois la fameuse Clairière aux mille pommiers, en plein cœur de la Forêt de Montargis autrefois Forêt royale de Paucourt sera en fête.

Un programme très riche et varié vous sera proposé.

Plus de 70 exposants et animations diverses vous attendent, du Gâtinais et de sa proche région.

Producteurs, créateurs, artisans, artisans d’art, artistes, écrivains, associations culturelles et de sauvegarde du patrimoine gâtinais.

Avec la participation des Croqueurs de pommes du bocage Gâtinais, d’un cidrier, de deux cidriculteurs, des Éditions de l’Écluse, de la Maison de la Forêt.

A noter la participation exceptionnelle du musée Girodet et du site archéologique Aquae segetae de Sceaux-du-Gâtinais avec la présentation du futur musée Segeta.

Ouverture des stands à 10 h.

Invités d’honneur : Emmanuelle et Yoann Bonnand, agriculteurs loirétains, producteurs d’huiles de colza, d’huile de tournesol, de farines diverses, couple emblématique de l’Amour est dans le Pré, M6, saison 5,

Démonstrations de pressage de pommes mécanique et à l’ancienne, avec dégustation et vente du jus de pomme fraîchement pressé.

Pressoir ambulant, concasseur et ancien pressoir à bras.

Animation de rue par les artistes de l’association L.A.C. – Danses Second Empire.

Jeux anciens en bois avec deux maîtres des jeux,

Les Croqueurs de pommes du bocage Gâtinais présenteront de nombreuses variétés de pommes et de poires anciennes et effectueront des démonstrations des différentes techniques de greffage des pommiers et poiriers.

Reconstitution d’une cour de ferme à l’ancienne avec ses outils et ses animaux, avec la participation du domaine des Boules de Poils et de la ferme pédagogique Coqalane.

Démonstrations et animations permanentes.

Vente de pommes et du bon cidre bio du Gâtinais.

Produits de la ferme et du terroir : légumes de saison, fruits rouges, lentilles, quinoa, plants de légumes anciens, farines, huiles bio, œufs, miel, plantes aromatiques, graînes de la ferme, petit épeautre, tillandsias, etc.

Produits transformés : pains de la ferme, pâtes alimentaires, sorbets, sirops, soupes maison, pâtes de fruits, confitures, gelées et confit de pommes, tisanes, vinaigre de cidre, nougat, pain d’épices, bonbons au miel, etc.

Producteurs de fromages de chèvres avec le retour de la chèvrerie de la petite brosse.

Produits cosmétiques et savon au lait d’ânesse.

Paysagiste, potières, céramistes.

Vente de produits artisanaux, de loisirs créatifs, etc, par exemple : bijoux fantaisie, arts du fil, décoration sur bois, …

Gravure au laser sur verre, rentisseurs.

Vente et dédicaces de livres par les écrivains locaux.

Exposition de tableaux et photos réalisés par des artistes paucourtois, dont une expo sur les derniers moulins à vent du Loiret et une expo par le Paucourt photos club sur le thème de la pomme.

Exposition de maquettes d’un meulage et d’un pressoir ancien du Gâtinais.

La Maison de la Forêt sera ouverte en continu avec des animations spécifiques. Tarif réduit.

Exposition de voitures anciennes, dont une Renault Torpédo de 1923.

Grande tombola dotée de nombreux lots offerts par les exposants.

Restauration sur place, boudin frais, tartes et gâteaux aux pommes.

Buvette.

Fermeture des stands à 18 h.

Toutes les informations, programme, liste des exposants, flyer, etc. sur notre site internet : Paucourt – Fête de la pomme 2022

http://ricjasforetmontargis.wifeo.com/paucourt-fete-de-la-pomme-2022.php

Nombreux liens à partir de cette adresse.

Aucune manifestation ne met autant le Gâtinais à l’honneur.

Donc dimanche 23 octobre 2022, un seul rendez-vous : Paucourt, rue de l’Église, place de la mairie, salle de la Clairière.



Comité des Fêtes de Paucourt