Mesquer fête Noël Samedi 16 décembre, 10h00 Bourg de Mesquer 44420 Mesquer Entrée: 0

Au programme :

marché de Noël

Quizz de Noël

Jeux en bois

Pêche à la ligne, barbapapa et gauffres (stand APEEPM)

Maquillage pailleté de Noël

Visite du Père Noël avec ses lutins et ses chiens de traineau (11h et 15h30)

Balade à poney (10h à 12h dans la cour Ste Thérèse à côté de la Bibliothèque) avec le Club hippique du Bel Air

Spectacle des Factrices de Noël

Cabaret cyclette

Concert d’Aloko (duo de musiques du monde) à 18h au Central Café

Bar : Central Café et Skipper

Restauration : Central Café (hotdog choucroute) Skipper (tartiflette) Bohème Sarrasine (galettes et crêpes) Comité des fêtes (crêpes) Association des parents d’élèves (gaufres et barbapapa)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

