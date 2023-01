A la découverte des marais estuariens Bourg de Lavau sur Loire – Parking à proximité de la mairie Lavau-sur-Loire Catégories d’Évènement: Lavau sur Loire

Syndicat Intercommunal de Chasse au Gibier d’Eau de la Basse Loire Nord (SICGEBLN) – Pays de la Loire Grandeur Nature Bourg de Lavau sur Loire – Parking à proximité de la mairie chemin des roseaux Lavau sur Loire Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire La Réserve de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) de Pierre Rouge à Lavau sur Loire offre des habitats variés : roselières, prairies humides, étier, vasière…

Une marche du bourg de Lavau à l’Observatoire de Kawamata permet de découvrir cette réserve reflétant les marais estuariens du bord de Loire. Tout au long du parcours, il est possible d’observer des oiseaux typiques de ces milieux. Arrivé à l’Observatoire, le point de vue panoramique permet de visualiser l’Estuaire dans son ensemble et de comprendre sa complexité.

L’animation se terminera par un moment de convivialité avec le partage d’une collation avec l’ensemble des participants

