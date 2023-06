Le bourg en fête : pop, rock, électro, gospel, chansons françaises, musiques bretonnes, musiques du monde Bourg de Langueux Langueux Langueux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Langueux Le bourg en fête : pop, rock, électro, gospel, chansons françaises, musiques bretonnes, musiques du monde Bourg de Langueux Langueux, 20 juin 2023, Langueux. Le bourg en fête : pop, rock, électro, gospel, chansons françaises, musiques bretonnes, musiques du monde 20 et 21 juin Bourg de Langueux FÊTE DE LA MUSIQUE À LANGUEUX Rendez-vous mardi 20 et mercredi 21 juin pour fêter ensemble la musique à Langueux !

Buvette et restauration sur place afin de profiter au maximum de toutes les animations. PROGRAMMATION Mardi 20 juin Dès 18h : les classes de l’OCL en fête à la Médiathèque Mercredi 21 juin

MÉDIATHÈQUE 11h > 13h : Sieste musicale à la Médiathèque COUR DE L’OCL 14h30 > 17h : Portes ouvertes de l’OCL : concerts / performances / ateliers découverte 15h : Atelier cuisine arménienne & syrienne : gratuit / inscriptions : contact@kikafekoi.fr 17h : Batucada & goûter des enfants

17h30 : Chorale de l’Espace & Vie

18h : Musiques actuelles – Jeunes de l’OCL

18h30 : Les canards – Musique traditionnelle bretonne

19h : Musicactus – Musique actuelle

19h30 : Gospel

20h : Fanfare

20h30 : Chorale éphémère – Chants du monde

20h50 : Ben – Compos du Congo

21h : Miroir – Jazz 21h20 : Los del Sur – Musique Latine

21h40 : Melting potes – Chanson

22h10 : The Rouste – Ska

23h : Fin des concerts CAFÉ DE LA MAIRIE 18h30 > 23h : DJ SET

20h > 22h : Émission Radio Activ’ 101.09 FM – direct

Scène basket – match 3×3 Bourg de Langueux Langueux Langueux 22360 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.langueux.fr/ [{« link »: « https://www.langueux.fr/actualites/fete-de-la-musique-2023/ »}, {« link »: « mailto:contact@kikafekoi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T18:00:00+02:00 – 2023-06-20T21:00:00+02:00

2023-06-21T14:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00 ©Mairie de Langueux Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Langueux Autres Lieu Bourg de Langueux Adresse Langueux Ville Langueux Departement Côtes-d'Armor Age max 99 Lieu Ville Bourg de Langueux Langueux

Bourg de Langueux Langueux Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langueux/

Le bourg en fête : pop, rock, électro, gospel, chansons françaises, musiques bretonnes, musiques du monde Bourg de Langueux Langueux 2023-06-20 was last modified: by Le bourg en fête : pop, rock, électro, gospel, chansons françaises, musiques bretonnes, musiques du monde Bourg de Langueux Langueux Bourg de Langueux Langueux 20 juin 2023