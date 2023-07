FETE DE LA SAINT LOUP 2023 Bourg de Domaize Domaize, 26 août 2023, Domaize.

FETE DE LA SAINT LOUP 2023 26 et 27 août Bourg de Domaize

Samedi 27 : La soupe au chaudron, préparée par les Joyeux Demezous, est ouverte à tous au prix de 5€ par personne dans la limite des places disponibles. Le feu d’artifice offert par la municipalité sera tiré vers 22H. Le groupe James Blonde 005 animera la soirée.

Dimanche 28 : à partir de 7H vide-grenier.

A midi, cochon à la broche. Réservation au 06.82.10.49.40 dans la limite des places disponibles : 16€/adulte et 8€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Nombreuses animations autour du thème du blé:

Démonstration de battage de blé, exposition de tracteurs anciens, démonstration de vannerie.

Concours de lancer de bottes de paille, course en sacs, course de brouettes…

La fanfare l’Abandanou apportera une ambiance musicale tout au long de l’après-midi. Venez partager ce moment de convivialité.

Bourg de Domaize 63520 Domaize Domaize 63520 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06.82.10.49.40 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T19:00:00+02:00 – 2023-08-26T23:00:00+02:00

2023-08-27T07:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:00:00+02:00