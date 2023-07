Ostensions Septennales Limousines Bourg de Crocq Crocq, 16 juillet 2023, Crocq.

Crocq,Creuse

Ostensions Septennales Limousines : tradition populaire inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

14h Exposition de bannières et de reliquaires des Saints Limousins à l’Eglise Saint Eloi.

15h15 Procession dans les rues de Crocq.

19h Concert de Gospel..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 20:00:00. .

Bourg de Crocq

Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Ostensions Septennales Limousines: a popular tradition inscribed on UNESCO’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

2pm Exhibition of banners and reliquaries of Limousin saints at Saint Eloi church.

3:15 pm Procession through the streets of Crocq.

7pm Gospel concert.

Ostensiones Septenales Limusinas: una tradición popular incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

14.00 h Exposición de estandartes y relicarios de los santos lemosinos en la iglesia de Saint Eloi.

15.15 h Procesión por las calles de Crocq.

19.00 h Concierto de gospel.

Ostensions Septennales Limousines: Volkstradition, die in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen wurde.

14.00 Uhr Ausstellung von Bannern und Reliquienschreinen der Limousinenheiligen in der Kirche Saint Eloi.

15.15 Uhr Prozession durch die Straßen von Crocq.

19 Uhr Gospelkonzert.

Mise à jour le 2023-06-15 par Marche et Combraille en Aquitaine