Marché hebdomadaire de Courpière Bourg de Courpière, 1 janvier 2023, Courpière.

Au cœur de ce petit bourg, plein de charmes, vous retrouverez fruits et légumes, viandes et tout autres produits de saison; également de quoi se faire plaisir….

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Bourg de Courpière

Courpière 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



In the heart of this small village, full of charm, you will find fruits and vegetables, meats and all other seasonal products; also something to please yourself…

En el corazón de este pequeño pueblo, lleno de encanto, encontrará fruta y verdura, carne y todos los demás productos de temporada; también algo para darse un capricho…

Im Herzen dieses kleinen Ortes voller Charme finden Sie Obst und Gemüse, Fleisch und alle anderen Produkte der Saison, sowie alles, was das Herz begehrt.

Mise à jour le 2022-08-02 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez