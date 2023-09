Balade conférence en forêt de Liorac Bourg de Clérans Cause-de-Clérans, 7 octobre 2023, Cause-de-Clérans.

Cause-de-Clérans,Dordogne

A la découverte d’une vieille forêt dans le domaine de Garraube.

Rafraîchissement offerts par la Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord..

2023-10-07

Bourg de Clérans

Cause-de-Clérans 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Discovering an old forest in the Garraube estate.

Refreshments provided by the Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord.

Descubra un antiguo bosque en la finca de Garraube.

Refrigerio a cargo de la Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord.

Auf der Entdeckung eines alten Waldes in der Domaine de Garraube.

Erfrischungen werden von der Communauté de Communes des Bastides Dordogne-Périgord angeboten.

