Pardon Saint Guénolé Dimanche 13 août, 11h00 Bourg de Batz 44740 Batz sur mer

C’est une fête traditionnelle avec messe, défilé et spectacle pour célébrer la culture bretonne.

Défilé dans le centre ville : départ à 11h00

2 couples de paludiers chevauchant des chevaux bretons. Bagad de la Presqu’île Cortège de la noce paludière Cercle celtique des paludiers de Batz-Saillé Bagad de St Malo « Quic en Groigne » Cercle celtique de St Malo « Quic en Groigne » Cercle Celtique « Korollerien Ar Mor » du Croisic Cercle Celtique « Liviou Kerien » de Querrien. Bagad « Marionig Bro Ar Faoued » du Faouët L’ensemble danseurs et musiciens « Vysočan » de république Tchèque L’ensemble « O Dancing Eire » de St Nazaire Le Bagad « Nominoë » de Redon





Spectacle à l’espace Salies de Béarn » de 12h à 22h00.( 10h00 de spectacle gratuit)

12h00 : Arrivée de tous les groupes à l’espace Salies de Béarn.

« Danse des mille » de tous les cercles avec le concours de tous les bagadous présents.

Animation du repas du midi par le groupe des « Dégâts d’chez nous »

Prestations scéniques et musicales des groupes sur la scène du petit bois.

Animation du repas du soir :

– Spectacle « Jupsian » par l’ensemble « Quic en Groigne » de St Malo

– Animation musicale par le trio Crusson/Pennec/Bardoul



Restauration sur place le midi et le soir :

Crêpes, galettes, grillades, moules-frites, huitres, bar et terrasse.





Contact : association Saint-Guénolé – 09 66 03 21 23

guenole44740@gmail.com

