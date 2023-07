Fête Nationale du 14 juillet Bourg de Batz 44740 Batz sur mer Batz sur mer, 14 juillet 2023, Batz sur mer.

Fête Nationale du 14 juillet Vendredi 14 juillet, 11h00 Bourg de Batz 44740 Batz sur mer

FÊTE NATIONALE

Vendredi 14 juillet de 11h à 01h dans le Centre-bourg

Après la traditionnelle cérémonie en fin de matinée dans les rues de la commune, rendez-vous dans la soirée pour les festivités : retraite aux flambeaux et feu d’artifice tiré depuis le port Saint-Michel, puis bal populaire dans le Petit Bois.

11h – Hôtel de ville : départ du défilé jusqu’à la place du Mûrier pour la cérémonie officielle.

12h – Dépôt de gerbe au monument aux Morts.

21h – Petit Bois : Distribution des lampions au Kiosque du Petit Bois.

22h – Départ de la retraite aux flambeaux dans les rues du Bourg, petits et grands seront accompagnés en musique par la fanfare des Croq’Notes.

23h – Port Saint-Michel : Spectacle de feu pyrotechnique (feu d’artifice) en musique au port Saint-Michel.

23h30 à 01h – Petit Bois : Concert sur l’esplanade Salies-de-Béarn avec « Orchestre Cocktail ». Le groupe vous offrira deux heures de soirée dansante tous styles musicaux de variétés françaises et internationales : pop, rock, années 80 jusqu’aux tubes d’aujourd’hui !



GRATUIT

TOUT PUBLIC

Bourg de Batz 44740 Batz sur mer Bourg de Batz 44740 Batz sur mer Batz sur mer [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/fete-nationale-du-14-juillet-fetenationale14juillet.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:59:00+02:00

CITOYENNETE CULTURE