Atelier à la découverte de la biodiversité
Samedi 22 avril, 15h00
Bourg de Batz 44740 Batz sur mer

Samedi 22 avril

de 15h à 16h à la Baie des Bonnes Soeurs

ATELIER « À LA DÉCOUVERTE DES BIODIVERSITÉS »

Samedi 22 avril

de 15h à 16h à la Baie des Bonnes Soeurs

lors des JOURNÉES DE L'ENVIRONNEMENT DE BATZ-SUR-MER – 22 et 23 avril 2023

Le passionnant Jean-Louis BERTHON, éco-physiologiste retraité, vous emmène à la découverte de l'écosystème si particulier de la côte sauvage. En comparant deux zones à proximité, vous pourrez jouer au jeu des différences dans la faune et la flore observées. Petits et grands pourront devenir des apprentis naturalistes !

Gratuit | Inscription à l'Office de tourisme.

02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
http://www.batzsurmer.fr

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00 CONFRENCONTRE NATURE

