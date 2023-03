Fest-Deiz Carna’bal Bourg de Batz 44740 Batz sur mer, 18 mars 2023, Batz sur mer.

Fest-Deiz Carna’bal Samedi 18 mars, 12h00 Bourg de Batz 44740 Batz sur mer

Organisé par le conservatoire intercommunal de musique et les associations « Les Veuzous de la Presqu’île » et le « Cercle Celtique des Paludiers »

– À 12h : déambulation musicale du Musée des Marais Salants à la plage Saint-Michel

– De 14h30 à 18h : Fest-deiz à la salle des Fêtes

Le conservatoire intercommunal de musique organise la 5ème édition de son Fest-deiz « Carna’bal ».

Les élèves des classes de musiques traditionnelles seront associés à la fanfare de musiciens professionnels « Sérot/Janvier et La GroOve Cie », avec Mathieu SÉROT (bombarde), Philippe JANVIER (biniou), Benoit GAUDICHE (sousaphone), Gaël MARTINEAU (davul) et Stéphane HARDY (sax baryton). Cette fanfare festive, acoustique et mobile, crée du lien entre la musique traditionnelle locale et l’influence des musiques de peuplades aussi proches que lointaines.

Tous ensemble, ils convient le public à 12h au Musée des Marais Salants pour une déambulation musicale joyeuse à travers les rues de Batz-sur-Mer jusqu’à la plage Saint-Michel.

À partir de 14h30, rendez-vous à la salle des Fêtes pour un Fest-deiz tout au long de l’après-midi, et pour teinter l’ensemble aux couleurs des carnavals du mois de mars, le public est invité à venir déguisé !

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Crêpes et buvette proposées par le Cercle Celtique des Paludiers

Bourg de Batz 44740 Batz sur mer Bourg de Batz 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 37 70 »}, {« type »: « email », « value »: « bernadette.rivalant@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cercledespaludiers.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/fest-deiz-carna-bal-festdeizcarnabalbsm2023.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T12:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:30:00+01:00

2023-03-18T12:00:00+01:00 – 2023-03-18T18:30:00+01:00

CULTURE FETEFOIRE