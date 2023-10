Rallye équestre « Aux saveurs de l’Automne » Bourg Coly-Saint-Amand, 29 octobre 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Inscriptions auprès de L’échappée Pastorale. Boucles : 18 , 27 km (monte) et 23 km (attelages)

Ravitaillement sur le parcours.

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Bourg

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Registration with L’échappée Pastorale. Loops: 18 , 27 km (mounts) and 23 km (carriages)

Refreshments along the route

Inscripción en L’échappée Pastorale. Recorridos: 18 , 27 km (a caballo) y 23 km (con arnés)

Refrescos a lo largo del recorrido

Anmeldungen bei L’échappée Pastorale. Runden: 18 , 27 km (Reiten) und 23 km (Gespannfahren)

Verpflegung auf der Strecke

