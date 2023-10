Retransmission des matchs de la Coupe du monde de rugby Bourg Coirac, 6 octobre 2023, Coirac.

Coirac,Gironde

Venez encourager le XV de France pendant son match de Coupe du monde face à l’Italie à la salle des fêtes de Coirac. Vous êtes tous les bienvenus pour passer cette soirée sportive en toute convivialité. Les autres matchs seront également retransmis..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 23:00:00. EUR.

Bourg Salle des fêtes

Coirac 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and cheer on the French national team in their World Cup match against Italy at the Salle des Fêtes in Coirac. You’re all welcome to join us for a convivial evening of sport. The other matches will also be broadcast.

Venga a animar a la selección francesa en su partido del Mundial contra Italia en la sala de fiestas de Coirac. Todos están invitados a disfrutar de esta velada amistosa y deportiva. También se retransmitirán los demás partidos.

Kommen Sie in den Festsaal von Coirac und feuern Sie die XV de France während ihres Weltmeisterschaftsspiels gegen Italien an. Sie sind alle herzlich eingeladen, diesen sportlichen Abend in geselliger Runde zu verbringen. Auch die anderen Spiele werden übertragen.

