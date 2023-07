Les marchés d’été de Chaulieu Bourg Chaulieu, 30 juillet 2023, Chaulieu.

Chaulieu,Manche

Tous les dimanches de 10h à 12h devant la mairie. Légumes, miel, pain, fromages, viandes, artisanat local pour cadeaux éthiques..

2023-07-30 10:00:00 fin : 2023-07-30 12:00:00. .

Bourg Place de la mairie

Chaulieu 50150 Manche Normandie



Every Sunday from 10am to 12pm in front of the town hall. Vegetables, honey, bread, cheeses, meats, local crafts for ethical gifts.

Todos los domingos de 10.00 a 12.00 frente al ayuntamiento. Verduras, miel, pan, queso, carne, artesanía local para regalos éticos.

Jeden Sonntag von 10:00 bis 12:00 Uhr vor dem Rathaus. Gemüse, Honig, Brot, Käse, Fleisch, lokales Kunsthandwerk für ethische Geschenke.

