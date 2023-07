40ème Foire à la brocante Bourg Chambon-sur-Voueize, 16 juillet 2023, Chambon-sur-Voueize.

Chambon-sur-Voueize,Creuse

Venez chiner ou tout simplement vous balader entre les étals des brocanteurs. Amateurs et professionnels vous attendent !

Une des brocantes les plus importante de la Creuse. Près de 200 exposants déballent dans les rues historiques..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Bourg

Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come to hunt or simply to walk between the stalls of the second-hand dealers. Amateurs and professionals await you!

One of the most important flea markets in the Creuse. Nearly 200 exhibitors unpack in the historic streets.

Venga a buscar gangas o simplemente a pasear entre los puestos de los comerciantes de segunda mano. Le esperan aficionados y profesionales

Uno de los mayores mercados de segunda mano de Creuse. Cerca de 200 expositores desembarcan en las calles históricas.

Kommen Sie zum Stöbern oder schlendern Sie einfach zwischen den Ständen der Trödler umher. Amateure und Profis erwarten Sie!

Einer der größten Flohmärkte in der Creuse. Fast 200 Aussteller packen in den historischen Straßen aus.

Mise à jour le 2023-04-04 par Creuse Tourisme