Soirée théâtrale – Une famille décomposée de Bernard LAURENDEAU Bourg Castella, 4 novembre 2023, Castella.

Castella,Lot-et-Garonne

« Une famille décomposée » interprétée par le groupe Théâtr’Al de Tournon d’Agenais, c’est l’histoire d’une soirée entre amis, l’un d’eux à une révélation à faire, mais bien vite ce sont tous les invités qui dévoilent leur secret, mettant la famille sens dessus dessous….

2023-11-04 fin : 2023-11-04 22:30:00. .

Bourg Salle des fêtes

Castella 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



« Une famille décomposée », performed by the Théâtr’Al group from Tournon d’Agenais, is the story of an evening among friends. One of them has a revelation to make, but soon all the guests reveal their secrets, turning the family upside down…

« Une famille décomposée », interpretada por el grupo Théâtr’Al de Tournon d’Agenais, es la historia de una velada entre amigos, uno de los cuales tiene una revelación que hacer, pero pronto todos los invitados revelan sus secretos, poniendo a la familia patas arriba…

« Eine zersetzte Familie », gespielt von der Gruppe Théâtr’Al aus Tournon d’Agenais, ist die Geschichte eines Abends unter Freunden, an dem einer von ihnen eine Enthüllung zu machen hat, aber bald sind es alle Gäste, die ihr Geheimnis enthüllen und die Familie auf den Kopf stellen…

Mise à jour le 2023-10-26 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47