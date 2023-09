Animations de la Semaine bleue à Carignan-de-Bordeaux Bourg Carignan-de-Bordeaux, 5 octobre 2023, Carignan-de-Bordeaux.

Carignan-de-Bordeaux,Gironde

La Communauté de communes des Coteaux bordelais organise de nombreuses animations dans le cadre de la Semaine bleue (pour les personnes âgées et les retraités). Le thème de l’édition 2023 est « Vieillir ensemble, une chance à cultiver ». A Carignan-de-Bordeaux, les animations ouvertes au public sont les suivantes : jeudi 5 et vendredi 6 après-midi : Exposition « Mémoire » de l’école et exposition photos « Chapeaux » des résidents de l’EHPAD à la salle Odyssée ; vendredi 6 à 10h : Atelier Escape game – ASEPT (places limitées, inscriptions au CCAS) ; samedi 7 à 9h30 : Marche bleue avec visite des arbres remarquables (départ Odyssée) puis auberge espagnole et à 14h30 : Dictée du Certif’ – épreuve intergénérationnelle (Odyssée) ; enfin dimanche 8 à 9h : petit-déjeuner à l’EHPAD des Muriers puis départ de la marche bleue et de la balade à vélo et à 14h : Cabaret festif à l’Odyssée..

2023-10-05 fin : 2023-10-08 . EUR.

Bourg Salle L’Odyssée / EHPAD des Muriers

Carignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Communauté de communes des Coteaux bordelais organizes a number of events as part of Semaine bleue (blue week) for seniors and retired people. The theme of the 2023 edition is « Growing old together, an opportunity to be cultivated ». In Carignan-de-Bordeaux, the events open to the public are as follows: Thursday afternoon, May 5 and Friday afternoon, May 6: « Mémoire » exhibition by the school and « Chapeaux » photo exhibition by EHPAD residents at the Odyssée hall; Friday, May 6 at 10am: Escape game workshop – ASEPT (limited places, registration at the CCAS); Saturday, May 7 at 9:30am: Marche bleue with visit to remarkable trees (departure from Odyssée), followed by a « auberge espagnole », and at 2:30pm: Dictée du Certif’ – intergenerational event (Odyssée); finally, Sunday 8th at 9am: breakfast at EHPAD des Muriers, followed by the departure of the « marche bleue » and the bike ride, and at 2pm: Cabaret festif at Odyssée.

La Communauté de communes des Coteaux bordelais organiza una serie de actos en el marco de la Semaine bleue (Semana azul) para las personas mayores y jubiladas. El tema de la edición de 2023 es « Envejecer juntos, una oportunidad para cultivarse ». En Carignan-de-Bordeaux, los actos abiertos al público son los siguientes: jueves 5 y viernes 6 por la tarde: exposición « Memoria » de la escuela y exposición fotográfica « Sombreros » de los residentes del EHPAD en la sala Odyssée; viernes 6 a las 10:00 horas: taller de juegos de escape – ASEPT (plazas limitadas, inscripción en la CCAS); sábado 7 a las 9:30 horas: Paseo azul con visita a árboles notables (salida del Odyssée) seguido de una comida española y a las 14.30 h: Dictée du Certif’ – evento intergeneracional (Odyssée); domingo 8 a las 9 h: desayuno en el EHPAD des Muriers seguido de la salida del paseo azul y del paseo en bicicleta y a las 14 h: cabaret festivo en el Odyssée.

Die Communauté de communes des Coteaux bordelais organisiert im Rahmen der Blauen Woche (für ältere Menschen und Rentner) zahlreiche Veranstaltungen. Das Thema der Ausgabe 2023 lautet « Gemeinsam älter werden, eine Chance, die es zu pflegen gilt ». In Carignan-de-Bordeaux gibt es folgende öffentlich zugängliche Veranstaltungen: Donnerstag- und Freitagnachmittag (5. und 6.): Ausstellung « Mémoire » der Schule und Fotoausstellung « Chapeaux » der Bewohner des EHPAD im Saal Odyssée; Freitag (6.) um 10 Uhr: Workshop Escape Game – ASEPT (begrenzte Plätze, Anmeldung beim CCAS); Samstag (7.) um 9.30 Uhr: Marche bleue mit Besichtigung bemerkenswerter Bäume (Start Odyssée), dann Auberge espagnole und um 14.30 Uhr: Dictée du Certif’ – generationenübergreifender Wettkampf (Odyssée); schließlich Sonntag, 8. um 9 Uhr: Frühstück im EHPAD des Muriers, dann Start des Marche bleue und der Fahrradtour und um 14 Uhr: Festliches Kabarett in der Odyssée.

