Marché Lot of Saveurs à Cabrerets Bourg, 11 juillet 2023, Cabrerets.

Cabrerets,Lot

Comme chaque année, la caravane gourmande Lot of Saveurs fait étape tout l’été dans les communes du Grand Cahors. Animations, convivialité et gastronomie seront au menu de ces rendez-vous réunissant touristes et fidèles des saveurs de notre gastronomie locale..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 . .

Bourg

Cabrerets 46330 Lot Occitanie



Like every year, the Lot of Saveurs gourmet caravan stops all summer long in the communes of the Grand Cahors. Animations, conviviality and gastronomy will be on the menu of these meetings gathering tourists and faithful of the flavours of our local gastronomy.

Como cada año, la caravana gastronómica del Lot des Saveurs hará escala en las ciudades del Gran Cahors durante todo el verano. Entretenimiento, convivencia y gastronomía serán el menú de estos encuentros que reunirán a turistas y a quienes aprecian los sabores de nuestra gastronomía local.

Wie jedes Jahr macht die Feinschmeckerkarawane Lot of Saveurs den ganzen Sommer über in den Gemeinden des Großraums Cahors Station. Bei diesen Treffen, die Touristen und Liebhaber der lokalen Gastronomie zusammenbringen, stehen Unterhaltung, Geselligkeit und Gastronomie auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Cahors – Vallée du Lot