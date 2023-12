Atelier pliage de serviettes Bourg Bretteville-sur-Ay, 1 décembre 2023, Bretteville-sur-Ay.

Bretteville-sur-Ay,Manche

Venez apprendre à réaliser de jolis pliages de serviettes pour joliment décorer vos tables de fêtes..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 12:00:00. .

Bourg

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie



Come and learn how to make pretty napkin folds to decorate your holiday tables.

Ven y aprende a hacer bonitos pliegues de servilletas para decorar tus mesas festivas.

Lernen Sie, wie man hübsche Servietten faltet, um Ihre Festtagstafeln hübsch zu dekorieren.

Mise à jour le 2023-11-28 par Côte Ouest Centre Manche