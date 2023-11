La bière et ses mystères bourg Bretteville-sur-Ay, 21 novembre 2023, Bretteville-sur-Ay.

Bretteville-sur-Ay,Manche

Venez découvrir et déguster différentes bières avec « ORGE ET HOUBLON » bar spécialisé..

2023-11-21 18:30:00 fin : 2023-11-21 19:30:00. .

bourg

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie



Come and discover and taste different beers with « ORGE ET HOUBLON » specialized bar.

Venga a descubrir y degustar diferentes cervezas con « ORGE ET HOUBLON », un bar especializado.

Entdecken und probieren Sie verschiedene Biere mit « ORGE ET HOUBLON » Bar spezialisiert.

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche