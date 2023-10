Murder party à la Cave Viticole de Branceilles bourg Branceilles, 27 octobre 2023, Branceilles.

Branceilles,Corrèze

Halloween se fête à la Cave de Branceilles. Devant vous: une victime, 9 suspects, mais un seule coupable. A vous de mener l’enquête pour le retrouver. En famille ou entre amis, 6 personnes maximum

Le jeu sera suivi d’un moment convivial autour d’un petit repas avec dégustation de vins

Sur inscription.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . EUR.

bourg

Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Halloween at the Cave de Branceilles. Before you: one victim, 9 suspects, but only one culprit. It’s up to you to investigate and find the culprit. With family or friends, 6 people maximum

The game will be followed by a convivial meal and wine tasting

Registration required

Halloween en la Cueva de Branceilles. Ante ti: una víctima, 9 sospechosos, pero un solo culpable. De ti depende investigar y encontrar al culpable. En familia o con amigos, 6 personas máximo

El juego irá seguido de una comida de convivencia y una degustación de vinos

Inscripción obligatoria

Halloween wird in der Weinkellerei von Branceilles gefeiert. Vor Ihnen liegen ein Opfer, neun Verdächtige, aber nur ein Täter. Es liegt an Ihnen, die Ermittlungen zu leiten, um ihn zu finden. Mit Familie oder Freunden, maximal 6 Personen

Nach dem Spiel folgt ein gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Essen mit Weinprobe

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-09 par Corrèze Tourisme