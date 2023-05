Parcours musical et poétique à Laroque-des-Arcs Bourg, 18 juin 2023, Bellefont-La Rauze.

Bellefont-La Rauze,Lot

Parcours musical et poétique dans le village, avec Guillaume Roussilhe, Philippe Delsahuc, et Olivier Cocatrix..

2023-06-18 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-18 17:00:00. EUR.

Bourg

Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie



A musical and poetic tour of the village, with Guillaume Roussilhe, Philippe Delsahuc, and Olivier Cocatrix.

Un recorrido musical y poético por el pueblo, con Guillaume Roussilhe, Philippe Delsahuc y Olivier Cocatrix.

Musikalischer und poetischer Rundgang durch das Dorf, mit Guillaume Roussilhe, Philippe Delsahuc und Olivier Cocatrix.

