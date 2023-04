Marché de Noël et Salon de la Gastronomie Bourg Baugy Catégories d’Évènement: Baugy

Cher

Marché de Noël et Salon de la Gastronomie Bourg, 2 décembre 2023, Baugy. Grand marché de Noël et salon de la gastronomie avec chalets et village de tentes. Au programme, animations et dégustation..

2023-12-02 à ; fin : 2023-12-03 . EUR.

Bourg

Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire



Big Christmas market and gastronomy fair with chalets and tented village. On the program, animations and tasting. Gran mercado navideño y feria gastronómica con chalets y pueblo de carpas. En el programa, animación y degustación. Großer Weihnachtsmarkt und Gastronomiemesse mit Chalets und Zeltstadt. Auf dem Programm stehen Animationen und Verkostungen. Mise à jour le 2023-03-03 par Tourisme & Territoires du Cher

Détails Catégories d’Évènement: Baugy, Cher Autres Lieu Bourg Adresse Bourg Ville Baugy Departement Cher Lieu Ville Bourg Baugy

Bourg Baugy Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baugy/

Marché de Noël et Salon de la Gastronomie Bourg 2023-12-02 was last modified: by Marché de Noël et Salon de la Gastronomie Bourg Bourg 2 décembre 2023 bourg Baugy

Baugy Cher