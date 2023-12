Séance de cinéma Bourg Bardos, 19 décembre 2023 19:45, Bardos.

Bardos,Pyrénées-Atlantiques

Retransmission du ballet Giselle de l’opéra national de Bordeaux. Un ballet romantique où une jeune fille est séduite et trahie par un prince, mais qui le sauve de la mort quand il se retrouve encerclé par des fantômes féminins..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

Bourg Cinéma

Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Retransmission of the ballet Giselle from the Opéra National de Bordeaux. A romantic ballet in which a young girl is seduced and betrayed by a prince, but saves him from death when he finds himself surrounded by female ghosts.

Retransmisión del ballet Giselle por la Ópera Nacional de Burdeos. Un ballet romántico en el que una joven es seducida y traicionada por un príncipe, pero le salva de la muerte cuando se encuentra rodeado de fantasmas femeninos.

Übertragung des Balletts Giselle aus der Nationaloper von Bordeaux. Ein romantisches Ballett, in dem ein junges Mädchen von einem Prinzen verführt und verraten wird, ihn aber vor dem Tod rettet, als er sich von weiblichen Geistern umzingelt sieht.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Pays Basque