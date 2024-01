Trail – Ahargo lasterkaz trail Bourg Barcus, samedi 20 avril 2024.

Barcus Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20

C’est reparti pour la 9ème édition d’Ahargo Lasterkaz.

La course Ahargo lasterkaz (Ahargo en courant) se décline en plusieurs disciplines, parcours, niveaux de difficultés :

– 7h30 : accueils des participants et remise des dossards

– 9h15 : trail 21 km 1400 D+

– 9h20 : marche 10 km ouverte à tous

– 9h45 : trail 10km 600 D+

Inscriptions dès le début de l’année.

.

Bourg

Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-29 par Office de Tourisme Pays Basque