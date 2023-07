Journées Portes Ouvertes de la base aérienne 702 d’Avord bourg Avord Catégories d’Évènement: Avord

Cher Journées Portes Ouvertes de la base aérienne 702 d’Avord bourg Avord, 30 septembre 2023, Avord. Avord,Cher Journées Portes Ouvertes de la base aérienne 702 d’Avord, réservation obligatoire.

2023-09-30 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

bourg

Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire



Open Days at Avord Air Base 702, booking essential Jornadas de Puertas Abiertas en la Base Aérea de Avord 702, imprescindible reservar Tage der offenen Tür auf dem Luftwaffenstützpunkt 702 in Avord, Reservierung erforderlich Mise à jour le 2023-07-11 par BIT MEHUN SUR YEVRE Détails Catégories d’Évènement: Avord, Cher Autres Lieu bourg Adresse bourg Ville Avord Departement Cher Lieu Ville bourg Avord

bourg Avord Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avord/