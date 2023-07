Cet été à Avord : Visites et Conférences bourg Avord, 23 juillet 2023, Avord.

Avord,Cher

Visites de l’église Saint-Hugues. Conférence « Le camp d’Avord de 1872 à 2023. Visite guidée du Pôle aéronautique d’Avord.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 19:00:00. .

bourg

Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire



Tours of Saint-Hugues church. Conference « The Avord camp from 1872 to 2023. Guided tour of the Avord aeronautical center

Visita de la iglesia de Saint-Hugues. Conferencia « El campo de Avord de 1872 a 2023 ». Visita guiada al centro aeronáutico de Avord

Besichtigungen der Kirche Saint-Hugues. Vortrag « Das Lager in Avord von 1872 bis 2023. Geführte Besichtigung des Luftfahrtzentrums von Avord

Mise à jour le 2023-07-11 par BIT MEHUN SUR YEVRE