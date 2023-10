Fêtes locales Bourg Aussurucq, 31 octobre 2023, Aussurucq.

Aussurucq,Pyrénées-Atlantiques

Méchoui animé par Atzarbal et bal avec Holako Deluxe.

Bourg

Aussurucq 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mechoui with Atzarbal and dance with Holako Deluxe

Mechoui con Atzarbal y baile con Holako Deluxe

Mechoui mit Atzarbal und Tanz mit Holako Deluxe

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Pays Basque