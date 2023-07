Stage : les Arts du Spectacle aux Moyen-Age Bourg Audrix, 16 juillet 2023, Audrix.

Audrix,Dordogne

Ce stage propose la découverte ou l’approfondissement d’une discipline à la rencontre des autres Arts du Spectacle au Moyen Âge. Danse, pratiques instrumentales, chant, théâtre, escrime. Sur inscription..

2023-07-16 fin : 2023-07-21 . EUR.

Bourg

Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This workshop offers the opportunity to discover or deepen your knowledge of a particular discipline through the encounter with the other performing arts of the Middle Ages. Dance, instrumental practice, singing, theater, fencing. Registration required.

Este curso le ofrece la posibilidad de descubrir o profundizar sus conocimientos en una disciplina concreta a través del encuentro con las demás artes escénicas de la Edad Media. Danza, práctica instrumental, canto, teatro, esgrima. Inscripción obligatoria.

Dieser Kurs bietet die Entdeckung oder Vertiefung einer Disziplin in Verbindung mit anderen Darstellenden Künsten des Mittelalters. Tanz, Instrumentalunterricht, Gesang, Theater, Fechten. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère