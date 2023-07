Visite de la ferme Idiartia Bourg Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, 19 juillet 2023, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette.

Alçay-Alçabéhéty-Sunharette,Pyrénées-Atlantiques

Johana vous accueille les mercredis pour vous faire découvrir son élevage de brebis au coeur de la vallée.

Elle vous expliquera son travail, dégustation à la clé..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 11:30:00. EUR.

Bourg Ferme Idiartia

Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Johana welcomes you on Wednesdays to show you around her sheep farm in the heart of the valley.

She’ll explain her work to you, including a tasting session.

Johana te recibe los miércoles para enseñarte su granja de ovejas en el corazón del valle.

Te explicará su trabajo, con una degustación al final.

Johana empfängt Sie mittwochs, um Ihnen ihre Schafzucht im Herzen des Tals zu zeigen.

Sie erklärt Ihnen ihre Arbeit und bietet Ihnen eine Kostprobe an.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme Pays Basque