1, 2 ou 3 spectacles à l’Espace La Croix-Davids Espace La Croix-Davids Bourg, dimanche 4 février 2024.

1, 2 ou 3 spectacles à l’Espace La Croix-Davids Espace La Croix-Davids Bourg Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04

fin : 2024-02-04

Depuis 2019, Mathilde Maumont et Jean Philippe Guillo ont créé trois spectacles autour de Colette et les musiciens qu’elle a cotoyés.

Pour répondre à ceux qui en ont vu un mais pas l’autre… aux aficionados de Colette et de musique qui ont suivi l’aventure depuis le début mais qui ne souviennent plus du premier créé en 2019… à ceux qui se demandent « pourquoi Colette ? »… et aussi à ceux qui pensent que ces spectacles ne sont pas pour eux nous avons décidé de courir le Grand Marathon Colette !

Rendez-vous le dimanche 4 février à l’Espace La Croix Davids à Bourg sur Gironde

Les trois spectacles seront enchaînés et ponctués de moments de convivialité, accompagnés de boissons et gâteaux.

Vous avez le choix entre 1, 2 ou 3 spectacles !

– 14h30 Les Audacieux – Colette/Debussy.

– 16h15 Mélancolie pour rire – Colette/Poulenc.

– 17h40 Sortilèges – Colette/Ravel.



Espace La Croix-Davids 40, rue Valentin Bernard

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine espacelacroixdavids@gmail.com



