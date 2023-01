Course de caisses à savon Bourdons sur Rognon (52) Cirey-lès-Mareilles Catégories d’Évènement: Cirey-lès-Mareilles

Course de caisses à savon Bourdons sur Rognon (52), 28 mai 2023, Cirey-lès-Mareilles. Course de caisses à savon Dimanche 28 mai, 08h00 Bourdons sur Rognon (52) Course de caisses à savon Bourdons sur Rognon (52) bourdons sur rognon Cirey-lès-Mareilles 52700 Haute-Marne Grand Est Les caisses à savon font leur grand retour en Haute-Marne.

Entre les communes de Cirey-les-Mareilles et Bourdons-sur-Rognons, venez admirer et encourager les champions de tous âges au domaine de la crête. Entrée Gratuite, le spectacle s’annonce grandiose. Envie de participer ?

il suffit de construire son propre véhicule – les participants partent souvent d’une caisse en bois ou en métal, à laquelle sont ajoutées des roues, un volant et des freins. Une caisse à savon, aussi appelée une boîte à savon, est un véhicule sans moteur qui se déplace par la seule force de la pesanteur. Les caisses à savon peuvent être construites et utilisées comme jeu d’enfants, pour le simple plaisir de descendre de petites pentes, mais elles peuvent l’être aussi pour de véritables compétitions sportives.

