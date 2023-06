Balade vigneronne à la Cave des Collines du Bourdic Bourdic, 9 août 2023, Bourdic.

Bourdic,Gard

Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux. Crée en 1928, la cave coopérative des Collines du Bourdic est riche de tradition et d’expérience. Ses vins sont régulièrement récompensés des plus hautes distinctions..

2023-08-09 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-09 . EUR.

Bourdic 30190 Gard Occitanie



Stroll in the vineyards, visit of the cellar and tasting of wine and local products. Created in 1928, the cooperative cellar of Collines du Bourdic is rich in tradition and experience. Its wines are regularly awarded the highest distinctions.

Pasee por los viñedos, visite la bodega y deguste el vino y los productos locales. Fundada en 1928, la bodega cooperativa Collines du Bourdic cuenta con una gran tradición y experiencia. Sus vinos reciben regularmente las más altas distinciones.

Spaziergang durch die Weinberge, Besuch des Weinkellers und Verkostung von Wein und lokalen Produkten. Die 1928 gegründete Genossenschaftskellerei Collines du Bourdic ist reich an Tradition und Erfahrung. Ihre Weine werden regelmäßig mit den höchsten Auszeichnungen prämiert.

