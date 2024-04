Bourdelle. La mémoire des objets Musée Bourdelle Paris, samedi 18 mai 2024.

Bourdelle. La mémoire des objets Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Musée Bourdelle Gratuit, sans réservation dans la limite de la jauge du musée

Bourdelle. La mémoire des Objets

L’accrochage « Bourdelle. La mémoire des objets » – déployé dans l’Aile Portzamparc – propose une immersion inédite dans l’art et la vie du sculpteur Antoine Bourdelle (1861-1929) à travers un dialogue entre ses œuvres et les objets personnels qui les ont inspirés. Cette plongée dans les riches collections du musée Bourdelle offre un nouveau regard sur son son art, par le biais de l’émotion, de l’intime, du récit…

En 2020, le bâtiment ancien du musée Bourdelle a dû être déménagé avant restauration. À cette occasion, a été retrouvé un grand nombre d’objets ayant appartenu à Antoine Bourdelle, qui a vécu et travaillé dans ces lieux pendant la majeure partie de sa vie.

Pourquoi ces objets furent-ils soigneusement conservés par Bourdelle, puis ses descendants, puis légués au musée ? Que nous racontent-ils de la vie d’atelier, de l’artiste, de ses origines, de ses goûts et bien sûr de son œuvre ?

Ce que l’on en sait aujourd’hui est le résultat d’un long travail d’enquête, recoupant photographies, archives, textes de Bourdelle, presse de l’époque… L’intérêt de ces objets, souvent modestes, réside dans ce qu’ils racontent de la vie et de l’œuvre de l’artiste. Souvenirs, voire reliques, ils contribuent par leur exposition à la sacralisation du grand homme. Pour la plupart inédits, les objets constituent le fil conducteur du parcours : par leur pouvoir d’évocation, ils donnent des clés pour comprendre l’œuvre, l’art de Bourdelle.

Commissariat général

Ophélie Ferlier Bouat, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée Bourdelle

Commissariat scientifique

Valérie Montalbetti Kervella, responsable des sculptures et des collections de Bourdelle

Claire Boisserolles, responsable des archives, de la bibliothèque et de la documentation, commissaire associée

Scénographie : Scenografia Graphisme : Igor Devernay

« Bourdelle. La mémoire des objets » fait suite à l’exposition éponyme au musée Ingres Bourdelle de Montauban (7 juillet – 12 novembre 2023), co-organisée par le musée Bourdelle et le musée Ingres Bourdelle.

Ouvert de 18h à 23h – dernière entrée 22h30

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le café-restaurant Le Rhodia reste ouvert comme le musée jusqu’à 23h – dernière entrée 22h30

Au coeur de Montparnasse, le musée Bourdelle est l'un des derniers témoignages de ces cités d'artistes qui fleurirent à Paris au seuil du XXe siècle. Sculpteur majeur de sa génération, Antoine Bourdelle (1861-1929) y vécut, créa et enseigna de 1885 à sa mort, survenue en 1929. Des anciens ateliers de Bourdelle datant du XIXe siècle, jusqu'à l'extension moderne de Christian de Portzamparc de 1992, le musée Bourdelle offre au public des espaces d'exposition singuliers, ouverts sur des jardins propices à la flânerie ou la méditation, à deux pas du quartier de Montparnasse. Intimité de l'appartement de Bourdelle où le sculpteur vécut et travailla, majesté du Grand Hall des plâtres à la lumière diffuse, épure audacieuse de l'extension moderne – le visiteur découvre le parcours d'une vie et d'une oeuvre, suit à son rythme les incessantes recherches stylistiques et plastiques du sculpteur visionnaire.

