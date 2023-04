Nocturne théâtralisée au château de Bourdeilles Château de Bourdeilles Bourdeilles Catégories d’Évènement: Bourdeilles

Dordogne

Nocturne théâtralisée au château de Bourdeilles Château de Bourdeilles, 3 août 2023, Bourdeilles. Visite théâtralisée nocturne avec l’académie des Armes. Ouverture des portes à 20h15. 40 personnes max..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 22:30:00. .

Château de Bourdeilles Le bourg

Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Nightly dramatized visit with the Academy of Arms. Doors open at 8:15 pm. 40 people max. Visita teatralizada nocturna con la Académie des Armes. Apertura de puertas a las 20.15 h. 40 personas máximo. Theatralische Nachtführung mit der Académie des Armes. Öffnung der Türen um 20.15 Uhr. max. 40 Personen. Mise à jour le 2023-02-20 par Val de Dronne

Détails Catégories d’Évènement: Bourdeilles, Dordogne Autres Lieu Château de Bourdeilles Adresse Château de Bourdeilles Le bourg Ville Bourdeilles Departement Dordogne Lieu Ville Château de Bourdeilles Bourdeilles

Château de Bourdeilles Bourdeilles Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeilles/

Nocturne théâtralisée au château de Bourdeilles Château de Bourdeilles 2023-08-03 was last modified: by Nocturne théâtralisée au château de Bourdeilles Château de Bourdeilles Château de Bourdeilles 3 août 2023 Château de Bourdeilles Bourdeilles

Bourdeilles Dordogne