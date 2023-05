Théâtre : Enchaînés Salle des Fêtes, 3 juin 2023, Bourdeilles.

Représentation de l’atelier théâtre :

« Enchaînés » d’après Philippe DORIN

Adaptation et mise en scène Isis Emery

Salle des fêtes de Bourdeilles.

Salle des Fêtes

Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Performance of the theater workshop :

« Enchaînés » after Philippe DORIN

Adapted and directed by Isis Emery

Village hall of Bourdeilles

Representación del taller de teatro

« Enchaînés » (Encadenados) de Philippe DORIN

Adaptación y dirección de Isis Emery

Ayuntamiento de Bourdeilles

Aufführung des Theaterateliers :

« Enchaînés » nach Philippe DORIN

Adaptation und Regie Isis Emery

Festsaal von Bourdeilles

