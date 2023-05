Vide-greniers Les Promenades, 21 mai 2023, Bourdeilles.

Vide-greniers. 2€ le mètre linéaire. Restauration et buvette sur place. Réservations au 06.71.72.60.64 ou 06.33.13.65.53.

2023-05-21

Les Promenades

Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale. 2? per linear meter. Catering and refreshments on the spot. Reservations at 06.71.72.60.64 or 06.33.13.65.53

Venta de garaje. 2? por metro lineal. Catering y refrescos in situ. Reservas al 06.71.72.60.64 o al 06.33.13.65.53

Flohmarkt. 2? pro laufendem Meter. Verpflegung und Getränke vor Ort. Reservierungen unter 06.71.72.60.64 oder 06.33.13.65.53

