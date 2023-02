Ouverture Boutique et Atelier Bourdeilles Bourdeilles Catégories d’Évènement: Bourdeilles

Dordogne

Ouverture Boutique et Atelier Bourdeilles, 1 avril 2023, Bourdeilles. Ouverture Boutique et Atelier 1 et 2 avril Bourdeilles Visite de l’atelier et ouverture de la Boutique de Créateurs Bourdeilles 685 route de la Côte, Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Possibilité de visiter l’atelier et les commandes en cours, mais aussi visite et ouverture de la Boutique B.Fer&Co située sur la commune de Bourdeilles.

Jeune créateur depuis Janvier 2018.Je réalise du mobiliers alliant l’acier, les diverses essences de bois, le détournement et recyclage d’objets.

Ouverture de l’atelier au public le Samedi de 10h à 18h

Ouverture de la boutique les 2 jours sur le créneau horaire 10h-18h.

Venez nombreux découvrir mon savoir-faire lors des Journées Européennes des Métiers d’Art

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Boisd’enFer

Détails Catégories d’Évènement: Bourdeilles, Dordogne Autres Lieu Bourdeilles Adresse 685 route de la Côte, Bourdeilles Ville Bourdeilles lieuville Bourdeilles Bourdeilles Departement Dordogne

Bourdeilles Bourdeilles Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeilles/

Ouverture Boutique et Atelier Bourdeilles 2023-04-01 was last modified: by Ouverture Boutique et Atelier Bourdeilles Bourdeilles 1 avril 2023 Bourdeilles Bourdeilles Bourdeilles

Bourdeilles Dordogne