Nature de haut en bas – Bivouac perché Bourdeaux, 11 juillet 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Bivouac perché : Venez découvrir la vie nocturne en forêt durant une nuit insolite dans l’arbre à bivouac. Après une ascension jusqu’à 12m, vous passerez la nuit entre les branches en hamac ou portaledge. Avant de vous réveiller avec un petit déjeuner..

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Perched bivouac: Come and discover nightlife in the forest during an unusual night in the bivouac tree. After climbing up to 12m, you’ll spend the night between the branches in a hammock or portaledge. Before waking up to breakfast.

Vivaque encaramado: Venga a descubrir la vida nocturna del bosque durante una insólita noche en el árbol vivaque. Después de subir hasta 12 m, pasará la noche entre las ramas en una hamaca o en un portaledge. Antes de despertarse para desayunar.

Bivouac perché: Entdecken Sie das Nachtleben im Wald während einer ungewöhnlichen Nacht im Bivouac-Baum. Nach einem Aufstieg auf bis zu 12 m Höhe verbringen Sie die Nacht zwischen den Ästen in einer Hängematte oder einer Portaledge. Bevor Sie mit einem Frühstück geweckt werden.

Mise à jour le 2023-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux