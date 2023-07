Nature de haut en bas – Initiation grimpes d’arbres Bourdeaux, 12 juillet 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Initiation grimpe d’arbres : Durant une demie-journée venez prendre de la hauteur et explorer le cœur du feuillage jusqu’à la cime en toute sécurité. Ça sera aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur le monde des arbres et leur environnement..

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tree-climbing initiation: For half a day, come and explore the heart of the tree from foliage to crown in complete safety. It’s also an opportunity to learn more about the world of trees and their environment.

Iniciación a la escalada de árboles: durante media jornada, venga a explorar el corazón del árbol desde el follaje hasta la copa con total seguridad. También es una oportunidad para aprender más sobre el mundo de los árboles y su entorno.

Einführung in das Baumklettern: Einen halben Tag lang können Sie sich in luftige Höhen begeben und in aller Sicherheit das Herz vom Laub bis zur Krone erforschen. Es ist auch eine gute Gelegenheit, mehr über die Welt der Bäume und ihre Umgebung zu erfahren.

