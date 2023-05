Nouvelles du Conte : La Pierre Verte – Alice Beaufort Parc Vernet, 1 août 2023, Bourdeaux.

Dans un petit village entre collines et rivières une jeune fille grandit, auprès de sa grand-mère, la guérisseuse..

2023-08-01 à 21:15:00 ; fin : 2023-08-04 . .

Parc Vernet

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In a small village between hills and rivers a young girl grows up with her grandmother, the healer.

En un pequeño pueblo entre colinas y ríos, una niña crece con su abuela, la curandera.

In einem kleinen Dorf zwischen Hügeln und Flüssen wächst ein junges Mädchen bei seiner Großmutter, der Heilerin, auf.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux