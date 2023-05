Nouvelles du Conte : L’Histoire sans pareille – Laurent Daycard (2/5) Salle des Fêtes, 1 août 2023, Bourdeaux.

Un grand récit en cinq épisodes, tissé à partir de contes populaires traditionnels irlandais dans une trame serrée et palpitante qui s’adresse à tous les âges..

2023-08-01 à 17:30:00 ; fin : 2023-08-01 . .

Salle des Fêtes

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A great story in five episodes, woven from traditional Irish folk tales into a tight and exciting plot that is suitable for all ages.

Una gran historia en cinco episodios, tejida a partir de cuentos populares tradicionales irlandeses en una trama tensa y emocionante que atrae a todas las edades.

Eine große Erzählung in fünf Episoden, die aus traditionellen irischen Volksmärchen zu einem engmaschigen und spannenden Gewebe verwoben ist, das alle Altersgruppen anspricht.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux