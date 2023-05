Nouvelles du Conte : Randonnée contée . Des métémorphoses. Fred Pougeard et Renaud Collet Départ Salle des Fêtes, 30 juillet 2023, Bourdeaux.

Pour des Métamorphoses , Fred ougeard s’est librement inspiré d’ vide. l s’est laissé emporter par ce po me-fleuve aux méandres fabuleux et terribles, d’une puissance imaginaire qui a peu d’égale..

2023-07-30 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-30 . .

Départ Salle des Fêtes

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For Metamorphoses, Fred ougeard was freely inspired by the void. He let himself be carried away by this poem-river with fabulous and terrible meanders, with an imaginary power that has few equals.

Para Metamorfosis, Fred ougeard se inspiró libremente en el vacío. Se dejó llevar por este poema-río con sus fabulosos y terribles meandros, con un poder imaginario que tiene pocos iguales.

Fred Ougeard hat sich für seine Metamorphosen frei von der Leere inspirieren lassen. Er hat sich von diesem märchenhaften und schrecklichen Flussgedicht mitreißen lassen, das an imaginärer Kraft kaum zu übertreffen ist.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux